عاجل..اخبار السعودية اليوم | صندوق النقد الدولي: 1.9% نسبة نمو الاقتصاد السعودي في 2018

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توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.9% في 2018، بعد إعلانه توقعات سابقة بنسبة نمو تصل إلى 1.7% فقط.

وهذه المرة الثالثة التي يرفع فيها الصندوق توقعاته بشأن اقتصاد المملكة منذ أكتوبر الماضي في وقت تواصل أسعار النفط ارتفاعها منذ أن اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لإنتاجها اليومي من الخام.

وتأتي التوقعات الجديدة التي أوردها صندوق النقد في تقرير دوري بشان أداء اقتصادات العالم، بالتوازي مع تعديل الصندوق لتوقعاته بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، متوقعًا أن تبلغ نسبة النمو 3.5% في 2018 و3.9 % في عام 2019.

وذكر تقرير الصندوق أنّ الدول المنتجة للنفط استفادت من الأسعار، "لكن التوقعات بشأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة"

وأشار الصندوق إلى أنّ "العديد من الاقتصادات لا تزال تواجه تحديات مالية، بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة".