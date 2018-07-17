شاهد بـ"أنصار بيت المقدس": تم إجراء 3 عمليات في ذراعي وزميلي توفي إثر الانفجار

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى شهود الإثبات، في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.





وقال شاهد الاثبات الأول أمين الشرطة أيمن سليمان بادارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، إنه كان متواجد بالادارة عند حدوث الانفحار وفقد الوعى وتم نقله الى المستشفى وتم اجراء ثلاث عمليات له فى زراعه وأصيب بقطع فى العصب السابع.





وأضاف الشاهد أن زميله المتواجد معه فى المديرية توفى من اثر الانفجار.





وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.



