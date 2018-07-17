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7 أفلام لـ"MAD" في "كرامة لحقوق الإنسان" ببيروت

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:37 ص
7 أفلام لـMAD في كرامة لحقوق الإنسان ببيروت
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الفجر الفني
 

تشارك "MAD Solutions" بـ 7 من أفلامها في الدورة الثالثة من مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت، التي ستقام ابتداءً من غد، في سينما متروبوليس أمبير صوفيل بالأشرفية.

والأفلام المشاركة هي: "رجل يغرق" لمهدي فليفل، "غزة سِرف كلوب" لميكي يمين وفيليب نات، "توب العيرة" إخراج ليّن الفيصل، "البيداء تعرفني" إخراج هشام العسري، و"أبراهام" لعلي كريم عبيد، و"17" للمخرجة وداد شفاقوج، بالإضافة إلى "الفرقة" للباقر جعفر، الذي يختتم فعاليات المهرجان.

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