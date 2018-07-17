بريطانيا تبني ميناًء فضائيًا في اسكتلندا

أعلنت بريطانيا عن خططها لإقامة أول ميناء فضائي لها، في شبه جزيرة نائية بشمال غرب اسكتلندا، وذلك في إطار عملية إعادة تطوير كبرى لصناعات الفضاء لديها.

وقالت الحكومة أمس الإثنين إنها سوف تستثمر 2.5 مليون جنيه استرليني (3.3 مليون دولار)، في ميناء فضائي عمودي لإطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية في مقاطعة ساذرلاند بإسكتلندا.

وسوف تستثمر بريطانيا مليوني جنيه إسترليني أخرى في ثلاثة مواقع إطلاق أفقية، حيث تقول إنها ترى فائدة محتملة للاقتصاد البريطاني، تبلغ نحو 3.8 مليار جنيه خلال العقد القادم من مواقع الفضاء الجديدة.

وقال وزير قطاع الأعمال جريج كلارك: "كأمة للمبتكرين ورجال الأعمال، نريد أن تكون بريطانيا أول مكان في البر الرئيسي الأوروبي يقوم بإطلاق أقمار صناعية في إطار استراتيجيتنا الصناعية الحديثة".

وأوضح كلارك أن "صناعة الفضاء المزدهرة في المملكة المتحدة، ومجتمع الأبحاث، وسلسلة إمدادات الطيران، تضع المملكة المتحدة في موقع قيادي لتطوير مواقع الإطلاق العمودية والأفقية".

من ناحية أخرى، قالت وكالة الفضاء البريطانية إنها اختارت الموقع لأن "اسكتلندا هي أفضل مكان في المملكة المتحدة للوصول إلى مدارات الأقمار الصناعية المرغوبة باستخدام صواريخ يتم إطلاقها بصورة عمودية".