"التعليم": الانتهاء تدريب 200 ألف معلم على النظام الجديد بداية سبتمبر
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:36 ص
ريم محمود
أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تركز الآن في تدريب المعلمين من أجل تطبيق النظام التعليمي الجديد والمقرر تطبيقه في سبتمبر المقبل على طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.
وقال "عمر"، في تصريحات صحفية، إن الانتهاء من التدريبات مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المستهدف تدريب 200 ألف معلم، وتدريب 2000 مدرب من أجل تدريب المعلمين، مؤكدًا أن التدريب ينقسم إلى تدريب معلمين المدارس اليابانية، والمناهج الجديدة، وتدريب معلمي اللغة الإنجليزية.
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