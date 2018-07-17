"التعليم": الانتهاء تدريب 200 ألف معلم على النظام الجديد بداية سبتمبر

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تركز الآن في تدريب المعلمين من أجل تطبيق النظام التعليمي الجديد والمقرر تطبيقه في سبتمبر المقبل على طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.



