أسرة فيلم "الرجل الأخطر" في ضيافة معتز الدمرداش اليوم بـ"آخر النهار"

يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش مقدم برنامج "آخر النهار" أسرة فيلم "الرجل الأخطر"، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.





ويتحدث نجوم العمل عن كواليس الفيلم الذي سيعرض الأربعاء المقبل في جميع دور العرض السينمائي.





فيلم "الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على الإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجأت للجمهور بإسقاطات على الواقع ومناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشويه الذي حدث لمصر في الأونة الأخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.





"الرجل الأخطر" بطولة الفنان سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا، تأليف: جوزيف فوزي، وإخراج الدكتور: مرقس عادل، وإخراج تنفيذي: محمد بدير وإنتاج فني: مينا فوزي وإدارة تصوير مايكل جورجي، وهندسة ديكور تامر إسماعيل وهندسة صوت: مرسي عبد المغني وإنتاج: شركة فريدة لمالكها سلمى الشرقاوي ومحمد الأباصيري.