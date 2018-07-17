سمير عثمان: لن نفوز بكأس العالم

قال سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، إن أداء المنتخب في كأس العالم لم يكن جيدا أو مشرفا، لافتا إلى أن مصر في مونديال 90 قدمت أداء رائعًا أمام هولندا وإنجلترا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "منتخب مصر يعرف دائما بأداء الكرة الجميلة، ولكن في مونديال روسيا كنا نقوم بالدعاء طيلة الوقت حتى لا تستقبل شباكنا أي أهداف".

وأردف: "لابد على اتحاد الكرة أن يتحدث مع المدرب الجيدد عن طبيعة منتخب مصر وأداء الفراعنة قبل التعاقد معه".

وأكمل: "مصر لن تفوز بكأس العالم في أي دورة مقبلة، لكن علينا تقديم كرة رائعة وجميلة تسعد الشعب المصري.. أتمنى أن يكون المدير الفني الجديد للمنتخب أجنبيا، ويفضل لو كان الفرنسي هيرفي رينارد".