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السفير الفرنسي ينصف أحلام على منتقديها

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:29 ص
السفير الفرنسي ينصف أحلام على منتقديها
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الفجر الفني
 

حصلت الفنانة أحلام، على دعم السفير الفرنسي بعد السخرية من خطأ ارتكبته أثناء كتابتها إحدى الكلمات باللغة الفرنسية.

فقد نشرت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة جديدة جاء فيها: "أصلاً الكلمة تنكتب كذا في العادي بس رسمياً تنكتب s'il vous plaît".

وأضافت: "بس تقولين لمن حسسوني إنهم فرنسيين يكفيني السفير الفرنسي وبكل فخر عمل لي ريتويت خلاص انتهى أحبك وللحين هم خلوا كأس العالم يكبر وركزوا معاي ههههه لله دري من يومي ملكة".

ويشار إلى أن الفنانة الإماراتية ارتكبت أخطاء لغوية أثناء تشجيعها المنتخب الفرنسي بلغته خلال خوضه المباراة النهائية ضمن كأس العالم 2018.

وأطلقت مجموعة من التغريدات من بينها تلك التي أثارت الجدل حيث كتبت: Mbappe on veut un notre goal celvoupler" وقصدت On veut un autre goal s’il vous plait أي "نريد هدفاً آخر لو سمحت".  

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