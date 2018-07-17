وزيرة الصحه تفتتح المركز الجديد لمجدي يعقوب للقلب بأسوان

قال الجراح العالمي مجدي يعقوب، إن المركز الجديد للمؤسسة، المقرر افتتاحه بمدينة أسوان الجديد، كان حلمًا طالما حلمت به، موضحًا أن المركز الجديد سيخدم كافة المرضي بأموال المصريين، الذين نعتمد على دعمهم في أي عمل خيري.





وأضاف يعقوب، خلال جولة وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد بمقر المؤسسة، اليوم الثلاثاء ، بمحافظة أسوان، أن المركز الجديد تبلغ مساحته 4 أضعاف من المركز الحالي، موضحًا أنه مخصص لخدمة الإنسانية، وسيكون التدريب العلمي به على أعلى مستوى، لمساندة كل المرضي من المصريين بالمجان.



