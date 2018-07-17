وزيرة الصحه تفتتح المركز الجديد لمجدي يعقوب للقلب بأسوان
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:37 ص
فتح الله رضوان
قال الجراح العالمي مجدي يعقوب، إن المركز الجديد للمؤسسة، المقرر افتتاحه بمدينة أسوان الجديد، كان حلمًا طالما حلمت به، موضحًا أن المركز الجديد سيخدم كافة المرضي بأموال المصريين، الذين نعتمد على دعمهم في أي عمل خيري.
وأضاف يعقوب، خلال جولة وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد بمقر المؤسسة، اليوم الثلاثاء ، بمحافظة أسوان، أن المركز الجديد تبلغ مساحته 4 أضعاف من المركز الحالي، موضحًا أنه مخصص لخدمة الإنسانية، وسيكون التدريب العلمي به على أعلى مستوى، لمساندة كل المرضي من المصريين بالمجان.
وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الجراح العالمي مجدي يعقوب، وافق علي البدء في تنفيذ وحدة لمؤسسة مجدي يعقوب، ملحقة بمستشفي النصر بمحافظة بورسعيد، لخدمة المواطنين وستكون إشعاعن علمين لكل محافظات القناة، موضحة أن مركز مجدي يعقوب، يعتبر من ضمن مؤسسات المجتمع المدني، التي لا بد من دعمها عالميًا، حتي نعطي رسالة للعالم بالدور التي تقوم به هذه المؤسسة، ليس فقط علي المستوي الطبي بينما أيضًا علي المستوي العلمي.
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