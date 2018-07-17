اليوم.. الشريحة الثانية لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق 2018

واصل اليوم الثلاثاء، طلاب المرحلة الأولى تسجيل رغباتهم، لليوم الثاني على التوالي، ويستمر التسجيل حتى يوم الجمعة بالحد الأدنى التالي، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابي 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، بإجمالي 126807 طلاب.









وحددت الوزارة اليوم الثلاثاء، 17/7/2018 للحاصلين على مجموع 401 درجة لأقل من 406 درجات.





وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.



