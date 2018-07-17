محافظ سوهاج: مشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي تبلغ قيمتها 313 مليون جنيه

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن المحافظة ستقوم بالتشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحي قرى طما، والتي تبلغ تكلفتها 58 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي؛ لتشمل شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطتى رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 1380 وصلة بقرية ام دومة و1346 وصلة بقرية الحلاقى، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة الساسية وخطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين وتخدم خطط التنمية الشاملة.



وأضاف أن مشروعات الصرف الصحي، الممولة من البنك الدولي، تبلغ قيمتها 313 مليون جنيه، وتم البدء في التشغيل التجريبي لمشروعات صرف صحي قرى البلينا، مع بداية يوليو الجاري، بتكلفة تبلغ 84 مليون جنيه حيث يضم المشروع شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ووصلات منزلية تبلغ 4545 وصلة بقرية السمطا، و1148 وصلة بقرية الحلافى، و1148 وصلة بقرية الغنيمية.



ومن ناحيته، قال محمد البدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إنه جارٍ الانتهاء من مشروعات صرف صحي مركز جرجا مع بداية أغسطس المقبل، والتي تبلغ تكلفتها 26 مليون جنيه لتشمل شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 550 وصلة بقرية كويز وعدد 660 وصلة بقرية مقلد، كما يتم الانتهاء من مشروعات صرف صحي قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود بمركز جرجا في 30 ديسمبر من العام الجاري، والتي تبلغ تكلفتها 90 مليون جنيه تشمل شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ووصلات منزلية حيث تبلغ عدد الوصلات المنزلية بقرية المحاسنة 1964 وصلة وعدد 2450 وصلة بقرية القرعان و2600 وصلة بقرية بيت داوود.



كما تدخل خدمة الصرف الصحي، بقرى دمنو والمزالوة والمحامدة البحرية بمدينة سوهاج فى بداية يوليو من العام القادم والتى تبلغ تكلفتها 55 مليون جنيه لتنفيذ شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 1924 بقرية المحامدة وعدد 1000 وصلة بقرية دمنو وعدد 1150 وصلة بقرية المزالوة.