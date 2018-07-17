وزير الأوقاف: القضية السكانية ثاني أكبر تحدي يواجه الدولة
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:29 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القضية السكانية يعد ثاني أكبر تحدي يواجه الدولة عقب مواجهة الإرهاب.
وأشار "جمعة"، خلال كلمته بافتتاح دورة التوعية السكانية وتنظيم الأسرة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر تزيد بمعدل 2,5 مليون نسمة سنويًا، مما يعني أننا في حاجة إلى بناء 2500 مدرسة سنويًا لاستيعاب الزيادة، بالإضافة إلى نحو 50 ألف مدرس، وكذلك لابد من توفير 50 مستشفى عام.
وأضاف أن تلك الزيادة تتطلب بناء 3 جامعات جديدة سنويًا، منوها بأن الزيادة السكانية بهذا الشكل يستحيل معها إقامة تنمية حقيقية.
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