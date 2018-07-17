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وزير الأوقاف: تنظيم الأسرة قضية شرعية وطنية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:28 ص
وزير الأوقاف: تنظيم الأسرة قضية شرعية وطنية
الدكتور محمد مختار جمعة - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن القضية السكانية وتنظيم الأسرة قضيه شرعية وطنية يجب تأهيل الأئمة للتعامل معها.

وأضاف "جمعة"، خلال دورة التوعية السكانية وتنظيم الأسرة التى تقيمها وزارة الأوقاف المصرية للأئمة والواعظات قصد التوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا الأسرة، بقاعة المحاضرات الكبرى، بمسجد النور بالعباسية، أنه مالم يكن الإمام او الداعيه ملما بالقضية فلن يستطيع إقناع المواطنين بها. 

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