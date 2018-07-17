إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمغاغة بالمنيا
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:28 ص
احمد الخميسى
أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمجلس قروى ميانة، وذلك فى إطار محاولات التصدي لمواجهة العبث بمقدرات الوطن واستكمالا للجهود المبذولة للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وبالتعاون مع مسؤلى الإدارة الزراعية بمغاغة وقسم حماية الأراضى وقوات الشرطة بالمركز.
قال مجدى نصر، رئيس المدينة، إن هناك سعي مستمر لإنهاء كافة التجاوزات والتعديات التي تنتهك وتُقلص من الرقعة الزراعية وأنه لا تهاون مع المتعدين من أجل الحفاظ على الأرض الزراعية.