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المكسيك: العثور على المادة النووية المسروقة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:21 ص
المكسيك: العثور على المادة النووية المسروقة
الشرطة المكسيكية
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وكالات
 

نجحت السلطات المكسيكية في استعادة عنصر نووي مشع "إيريديوم 192" كان قد تعرض للسرقة في 8 يوليو  الجاري في العاصمة مكسيكو سيتي.

 

وأوضح جهاز الحماية المدنية في بيان صدر مساء أمس الإثنين أن العنصر تم العثور عليه في "حالة جيدة" وبات في عهدة اللجنة الوطنية للسلامة النووية والضمانات.

 

ولم تتعرض الحاوية التي كان بداخلها العنصر المشع للتلاعب، بحسب البيان. يذكر أن مادة "إيريديوم 192" تستخدم في التصوير الإشعاعي الصناعي المتحرك وتعتبر خطيرة على صحة الإنسان حالة تم استخراجها من الحاوية، التي توجد بداخلها.

 

وبمجرد العثور على المادة في سيارة كانت متوقفة في مكسيكو سيتي، تحركت السلطات من أجل إخراجها وألغت حالة التأهب التي كانت معلنة في عدة ولايات.

 

وبهذه الحالة، تكون المكسيك قد تعرضت منذ عام 2013 إلى 12 حادثاً مشابهاً على صلة بمواد نووية مشعة.

 

المزيد عن: المكسيك المادة النووية المسروقة الشرطة المكسيكية
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