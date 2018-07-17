ابنة مايكل جاكسون: "لست ثنائية الجنس"

ردت ابنة مايكل جاكسون، على كل المنتقدين الذين اتهموها بأنها ثنائية الجنس أو ما يعرف بالـ Bisexual، ونشرت صورًا عبر الـStories على الإنستجرام توضح من خلالها وجهة نظرها.





وصرحت نجلة ملك البوب مايكل جاكسون وقالت: "لقد ظهرت إلى العلن عندما كنت في الـ14 من عمري.. وانتميت إلى جماعة الـ + LGBTQ في السابق. وتحدثت أيضًا لصحيفة Rolling Stone عن إعجابي بالفتيات عندما كنت في سنّ الـ8. وصوري وأنا أقبّل الفتيات موجودة عبر الإنترنت. لمَ يعتبر البعض أن هذا الأمر خبر جديد".



