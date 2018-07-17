ريال مدريد يعلن ضم كورتوا قريبا





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد ، اقترب من حسم صفقة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وفقا لصحيفة ماركا، فإن نادي ريال مدريد قد يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، عن حصوله على توقيع كورتوا، مقابل 35 مليون يورو للانتقال للفريق الملكي.





وأضافت الصحيفة أن ضم كورتوا مقابل 35 مليون يورو، سيكون أمرا مثاليا للملكي، لرغبة تشيلسي، في الاستفادة ماليا من الحارس، الذي ينتهي عقده مع البلوز العام المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في الميركاتو الشتوي المقبل.



