أسعار الصرف اليوم فى السعودية .. الريال يحقق 0.266 مقابل الدولار الامريكي

تقدم لكم بوابة الفجر الاليكترونية اليوم الثلاثاء 17-7-2018 اسعار الريال من خلال تقريرًا يوميًا لسعر الريال داخل جميع البنوك السعودية والسوق السوداء.





حيث يحتاج المواطن السعودي والعربي إلي معرفة التغيرات السعرية للريال لانه من العملات الأكثر تداولا داخل اسواق العملات ويكثر الطلب عليه نتيجة ندرة الدولار الأمريكي.





ونرصد لكم كل يوم على بوابة الفجر سعر الريال السعودي مقارنة بالدولار الامريكي و سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري و أسعار العملات الاجنبية أمام الريال السعودى.





واستقرت اسعار الريال السعودى مقابل الدولار والعملات العربية والأحنبية في معظم البنوك الحكومية والخاصة السعوية وجاءت الأسعار على النحو التالي بحسب أخر تحديث للبتك المركزي السعودى:





1 جنيه مصري = 0.2097 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7696 جنيه مصري

1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي

1 ريال سعودي = 4.8124 جنيه سوداني

1 ريال سعودي = 31.3928 دينار جزائري

1 ريال سعودي = 0.1010 دينار بحريني

1 ريال سعودي = 317.7517 دينار عراقي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار اردني

1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي

1 ريال سعودي = 403.7277 ليرة لبنانية

1 ريال سعودي = 0.9719 شيكل اسرائيلي

1 ريال سعودي = 0.3654 دينار ليبي

1 ريال سعودي = 2.5241 درهم مغربي

1 ريال سعودي = 94.7912 أوقية موريتانية

1 ريال سعودي = 137.2965 ليرة سورية

1 ريال سعودي = 154.1208 شلن صومالي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري

1 ريال سعودي = 0.7045 دينار تونسي

1 ريال سعودي = 66.7668 ريال يمني

1 ريال سعودي = 47.4622 فرنك جيبوتي





1 دولار أمريكي = 3.7504 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي

1 ريال سعودي = 0.2282 يورو

1 ريال سعودي = 0.2015 جنيه استرليني

1 ريال سعودي = 0.3509 دولار كندي

1 ريال سعودي = 0.3596 دولار أسترالي

1 ريال سعودي = 29.9500 ين ياباني

1 ريال سعودي = 0.2670 فرنك سويسرى

1 ريال سعودي = 1.2925 ليرة تركي

1 ريال سعودي = 1.7840 يوان صيني

1 ريال سعودي = 8.8798 بات تايلندي

1 ريال سعودي = 1.0803 رينغيت ماليزيا

1 ريال سعودي = 18.2643 روبيه هندي

1 ريال سعودي = 11,520.9780 ريال ايراني