تعرفي علي فوائد "التلبينة" لانقاص الوزن

التلبينة هي أحد الوصفات العلاجية النبوية التي أوصانا بها رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام، والتلبينة تحتوي على العديد من الفوائد الكثيرة للجسم بالإضافة إلى قدرتها الرهيبة على التخسيس وسوف نستعرض تفاصيل أكثر عن فوائد التلبينة لانقاص الوزن.



طريقة تحضير التلبينة:

نضع مقدار ملعقتان من الشعير المطحون ويفضل أن نقوم بنخل الدقيق والتخلص من النخالة منه ولكن يفضل أن يبقى الدقيق بنخالته بعد الطحن لأن النخالة تزيد من قيمة وفوائد الدقيق وخاصة لو استخدم في انقاص الوزن، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الشعير المطحون في وعاء كبير واسع ونضيف إليه كوب من الماء ثم نضعه على نار هادئة لمدة خمس دقائق وبعد ذلك نضع عليه مقدار كوب من الحليب ونتركه بضع دقائق حتى يغلي.



نضيف في النهاية مقدار من العسل الأبيض أو السكر حسب الرغبة مع القليل من ماء الورد ونقلبه بشكل جيد، نترك هذا الخليط على نار هادئة مع الاستمرار في التحريك والتقليب المستمر لبضع دقائق أخرى ثم نرفعه على النار ونقوم بسكبه في أطباق للتقديم ويتم وضع بعض المكسرات على الوجه، ولكن يجب ملاحظة إذا أردنا استخدام التلبينة للتخسيس وإنقاص الوزن فيجب أن لا نضع سكر أو مكسرات فيها وينصح بتناول كوبان من التلبينة يوميًا كوجبة إفطار والاستمرار على هذه الوجبة لمدة أربع أسابيع للحصول على أفضل النتائج، ويفضل ممارسة بعض التمارين الرياضية في هذه الفترة حيث أن الخسارة الكبيرة في الوزن تكون بمثابة ستة أو سبعة كيلو جرام في أخر مدة الرجيم.



فوائد التلبينة لانقاص الوزن:

1- يعتبر الشعير الذي يدخل في مكونات التلبينة يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وهذا يلعب دور كبير في مساعدة الجسم في التخلص من الفائض الزائد من الماء والأملاح الضارة في الجسم.



2- النخالة التي تحتوي عليها التلبينة تقوم بتحريك عضلات الأمعاء وذلك يتسبب في أنها لن تهضم بسهولة ولن تمتص في الجسم.



3- تتميز التلبينة بأن لها قدرة كبيرة على منح الجسم الإحساس بالشبع لأنها تحتوي على الألياف الغذائية، وهذا يساعد في إنقاص الوزن.



4- التلبينة تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتعالج الكثير من الأمراض مثل الاكتئاب والشعور بالحزن.



5- تعمل التلبينة على تحسين عمل الجهاز الهضمي وتعالج الاضطرابات التي تحدث في المعدة وتعمل على تخليص الجسم من الغازات ومن السموم الزائدة في الجسم.



6- التلبينة تمنع من تراكم الدهون والشحوم الزائدة في الجسم وتعمل على تحويلها إلى طاقة حتى يستفيد منها الجسم ويقوم بممارسة العمليات الحيوية اليومية.



7- لأن التلبية تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم فإنها تعمل على منع احتباس السوائل في الجسم، وذلك لأن البوتاسيوم يحل محل الصوديوم لذلك تعمل على تخليص الجسم من الماء الزائد من خلال طرحه في البول.



8- تعمل التلبينة على تخفيض مستوى الكولسترول الضار في الجسم وذلك لأن التلبينة تحتوي على الشعير وكمية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان وهي بالتالي تعمل على تخفيض نسبة الكولسترول السيء في الدم، وهي تساعد على إنتاج حمض اليوريك الذي يعمل على تعزيز وتخفيض مستويات الكولسترول الضارة في الجسم.



9- التلبينة من الأطعمة التي تعمل على تنظيم مستوى الكولسترول في الدم وبذلك فهي تعمل على استقرار نسبة السكر في الجسم فلا يشعر الإنسان بالحاجة لتناول السكريات حتى لو بذل المزيد من الطاقة، لذلك فهي مناسبة لمن يريد من إنقاص الوزن ومرضى السكر.



ملاحظات حول استخدام التلبية في إنقاص الوزن:

1- يجب تناول 40 جرام من التلبينة صباحًا كل يوم بدل من وجبة الإفطار لمدة أربع أسابيع مع بذل مجهود بدني وحرق الدهون أكثر.



2- الاهتمام بعدم الأكل بين فترة الغداء والإفطار وبين الوجبات مع المحافظة على اتباع نظام غذائي صحي خالي من الدهون.



3- يجب شرب كمية كبيرة من الماء فيما يعادل ثمان أكواب من الماء يوميًا لأن ذلك يزيد من الشعور بالشبع.

