مايكروسوفت تطلق تحديث جديد لبعض تطبيقات "أوفيس" على أندرويد وiOS
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:42 ص
قامت شركة مايكروسوفت بإطلاق تحديث جديد أصاب بعض التطبيقات المضمنة في حزمتها الغنية عن التعريف "مايكروسوفت أوفيس" على أن يدعم التحديث كلٍ من أندرويد و iOS، فأولاً وفّر هذا التحديث ميزة مهمة لمستخدمي تطبيق وورد وهي دعم رؤية عدد الكلمات في المستند حتى أثناء عملية التمرير من أعلى لأسفل.
علاوة على ذلك، إذا كنت ممن يستخدمون Outlook على اندرويد، فأصبح بالإمكان الآن حذف جهات الاتصال داخل التطبيق، فضلًا عن وضع عدم الإزعاج الجديد، والذي عند تشغيله سيمنع ظهور إشعارات البريد الإلكتروني على شاشة الهاتف.
ومن جانبه، يحصل مستخدمي تطبيق أوتلوك في iOS على خيار لمزامنة رسائل المسودة، مما يسمح لهم ببدء رسالة على هواتفهم والانتهاء منها وإرسالها على سطح المكتب، أو العكس.
كما حصل PowerPoint هو الآخر على قدرة جديدة تسمح للمستخدمين بتحرير مستنداتهم جانبياً، نظراً لأنه في بعض الأحيان يكون من الأسهل قراءة الشرائح عندما يتم تشغيل الجهاز بشكل جانبي، فإن Microsoft أضافت خياراً لتحرير الشرائح بهذه الطريقة أيضًا.
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