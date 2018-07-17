عاجل..اخبار السعودية اليوم | "راجحي": دعم حساب المواطن فيما يتعلق بالكهرباء يحسب بمعايير الصيف

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أكد مدير عام برنامج حساب المواطن المهندس علي راجحي أن البرنامج يعمل لتقليص الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، حرصًا على تقديم حماية كاملة لفئة ذوي الدخل المحدود وتخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية سواء في مجال الطاقة وأسعار البنزين والكهرباء أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح "راجحي" لـ"الإخبارية"، أمس الإثنين، ردًا على سؤاله حول اختلاف دعم برنامج حساب المواطن فيما يتعلق بالكهرباء خلال شهور الصيف مقارنة بأشهر الشتاء، قائلا إن معايير مبالغ التعويض عن تغيير تعرفة استهلاك الكهرباء قد حسبت بمعايير فترة الصيف وليست بفترة الشتاء، والتي يعوّض عليها المستفيد طيلة أشهر السنة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن باب الاعتراض مفتوح على المبالغ بعد 5 أيام من إيداع الدفعة.

وأضاف أن البرنامج منذ أول دفعة في 21 ديسمبر الماضي احتوى على مبلغ يشمل التعويض عن التغيير في الكهرباء والبنزين والقيمة المضافة والآثار غير المباشرة.

وبيَّن راجحي كيفية تخصيص المبلغ الخاص للتعويض عن الكهرباء على سبيل المثال بقوله: تمت دراسة معايير الاستهلاك لدى الأسر السعودية في المملكة خلال فترة الصيف وأخذت بهذه المعدلات في عمليات التعويض في برنامج حساب المواطن؛ وبالتالي فالمعايير الآن هي معايير فترة الصيف وليست معايير فترة الشتاء، ويعوّض عليها طيلة أشهر السنة.