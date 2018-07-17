كاهيل يقرر الاعتزال الدولي

قرر تيم كاهيل، هداف أستراليا التاريخي، اعتزال اللعب دوليا، بعد مشاركة رابعة محبطة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وسجل كاهيل، 50 هدفا في 107 مباريات دولية، وشارك المهاجم البالغ عمره 38 عاما، مرة واحدة في نهائيات روسيا، كبديل في آخر مباراة بدور المجموعات خلال الهزيمة 0-2 من بيرو.

وقال كاهيل، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، اليوم الثلاثاء "اليوم أعلن رسميا نهاية مسيرتي الدولية مع منتخب أستراليا. لا يمكن أن تصف الكلمات ما كان يعنيه تمثيل بلدي".

وأضاف "أوجه الشكر للجميع، لدعمي خلال كل هذه السنوات التي حملت فيها شعار أستراليا".

ولم يكن قرار كاهيل متوقعا، خاصة بعد تعيين المدرب الجديد جراهام أرنولد، وسط تحضيرات أستراليا للدفاع عن لقبها في كأس آسيا، العام المقبل في الإمارات.

وعانى كاهيل ليلعب بانتظام في العام الأخير، بعد ترك فريق ملبورن سيتي بالدوري الأسترالي في ديسمبر/كانون أول الماضي، والانتقال إلى ميلوول بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.