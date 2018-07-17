عاجل..اخبار السعودية اليوم | "هدف" يدعو منشآت القطاع الخاص للتسجيل بمعرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني

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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة بتسجيل احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المناسبة وتقديم الشواغر الوظيفية من خلال معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني.

وتبدأ فترة التسجيل للمنشآت وتقديم الشواغر، اليوم الثلاثاء 4 ذي القعدة 1439 الموافق 17 يوليو 2018، حتى الجمعة 14 ذي القعدة 1439 الموافق 27 يوليو 2018.

ويتضمن معرض لقاءات (إحدى قنوات التوظيف لبرنامج طاقات) في نسخته الثانية عشرة، عددًا من الفرص الوظيفية في منافذ البيع للأنشطة الاقتصادية التي صدرت بها قرارات توطين سابقة. و من ذلك السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المكتبي والمنزلي الجاهز، والأواني المنزلية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، والحلويات، وغيرها من الأنشطة.

ويأتي إنشاء معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني كمبادرة من الصندوق، ليلعب دورًا في توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، عن طريق توظيف الكوادر السعودية المؤهلة لضمان المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع.

في حين يتيح المعرض للباحثين عن عمل العديد من المزايا؛ منها الاطلاع على آلاف الفرص الوظيفية المتاحة، وخاصية التواصل المباشر من خلال محادثة نصية مع أصحاب الأعمال، وخاصية البحث عن الوظائف المناسبة من ناحية المدينة، والمؤهل، والراتب والخبرة المطلوبة، كما يوفر المعرض الإلكتروني الوقت والتكلفة ويزيد سبل الراحة.

إلى ذلك نوه "هدف" بأنه بإمكان المنشآت أو الباحثين عن عمل من الجنسين، التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 920020301 للحصول على المزيد من المعلومات عن المعرض وآلية وطريقة التسجيل.