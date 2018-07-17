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عاجل..اخبار السعودية اليوم | "الأرصاد" تنبِّه سكان 3 مناطق من "انعدام الرؤية"

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:44 ص
عاجل..اخبار السعودية اليوم | الأرصاد تنبِّه سكان 3 مناطق من انعدام الرؤية
انعدام الرؤية
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الفجر السعودي
 

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وجَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عاجلًا لسكان مناطق: مكة المكرمة، والرياض، ونجران، بشأن وجود نشاط للرياح السطحية، يؤدّي إلى إثارة الأتربة والغبار، ما سيتسبَّب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساء.

 

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الحالة المذكورة تشمل شرورة بمنطقة نجران، وكلًا من: رنية وتربة والأجزاء المجاورة لها بمنطقة مكة المكرمة، وكلًا من: وادي الدواسر، والسليل، والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض.

 

وكانت الهيئة قد توقعت، في تقريرها اليومي لحالة الطقس، وجود سماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من وسط وجنوب المملكة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

 

 

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