السجن لمقتحمي نهائي المونديال

عاقبت محكمة في موسكو، أربعة أعضاء في مجموعة روسية معارضة، اقتحموا الملعب خلال نهائي كأس العالم، بين فرنسا وكرواتيا، بالسجن لمدة 15 يوما.





وكان اقتحام الملعب من قبل أعضاء المجموعة المعارضة، في بداية الشوط الثاني من المباراة النهائية، عملا جريئا في حضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومسؤولين كبار آخرين من كافة أنحاء العالم.





كما منع القاضي الأربعة من حضور أي أحداث رياضية، لمدة ثلاث سنوات.





والأربعة هم بيوتر فرزيلوف، وهو الذكر الوحيد، وفيرونيكا نيكولشينا، وأولجا باختوسوفا، وأولجا كوراتشيوفا.





وقالت كوراتشيوفا إن اقتحام الملعب، الذي تسبب في إيقاف المباراة لفترة قصيرة، كان يهدف إلى الترويج لحرية التعبير، وإدانة سياسات الفيفا.



