بالدرجات والنسب.. ننشر توزيع الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (صورة)

قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه حرصًا من الوزارة على توضيح توزيع الطلاب الناجحين في امتحان شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة حسب فئات مجموع الدرجات للعام الدراسي 2018/2017.





وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه لم يحصل طالب في الثانوية العامة على مجموع 410 درجة أي 100%، أما عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 389.5 درجة إلى 409.5 درجة أي من (95% إلي أقل من 100%) هم (55885) طالب بنسبة 13.53% من جملة عدد الطلاب الناجحين.





ومرفق جدول يوضح توزيع الطلاب الناجحين