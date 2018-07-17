الأهلي يتحدى تاونشيب لتصحيح المسار في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف نادي الأهلي في الساعة التاسعة مساء اليوم نظيره تاونشيب البتسواني في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الأهلي المركز الأخير في المجموعة الأولى بنقطة وحيدة خلف كمبالا سيتي الأوغندي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف بينما الترجي التونسي في الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن تاونشيب صاحب المركز الثاني.





ويدخل الأهلي مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز لأن أي نتيجة غير الفوز ستنهي طموحاته في التأهل للدور التالي بدوري أبطال إفريقيا.





ويسعي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للأهلي، للفوز في أول لقاء رسمي مع القلعة الحمراء لتقديم نفسه للجماهير بعد التعاقد معه خلفًا لحسام البدري.





وكان الأهلي تعادل مع الترجي التونسي في الجولة الأولى ببرج العرب، وخسر من كمبالا سيتى في أوغندا بالجولة الثانية.









تشكيل الأهلي المتوقع أمام تاونشيب









حراسة المرمى: محمد الشناوي









خط الدفاع: أحمد فتحي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - مؤمن زكريا - وليد سليمان





خط الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو



