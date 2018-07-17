ليبيا: وفاة 8 مهاجرين داخل شاحنة شرق زوارة

أعلنت مديرية أمن مدينة زوارة الواقعة غرب ليبيا، وفاة 8 مهاجرين غير شرعيين من بين 100 مهاجر، جراء تعرضهم لاختناق في شاحنة كبيرة شرق زوارة.

وأوضحت المديرية، أمس الاثنين، أن فرقة أمنية ضبطت شاحنة، تستخدم لنقل الأسماك واللحوم، بها ما يقارب 100 مهاجر غير شرعي، تعرضوا للاختناق نتيجة لوجود غالونات بنزين داخل الشاحنة المغلقة.

وأكدت المديرية على صفحتها في فيسبوك، أن فرق التحري تعرفت على هوية المتهمين المسؤولين عن ذلك، ويجري البحث عنهم للقبض عليهم.

وأشارت إلى أن المتوفين الثمانية هم 6 أطفال وامرأة واحدة وشاب، مضيفة أنه تم إنقاذ 90 شخصا من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، ونقل من كانت حالته خطيرة إلى مستشفى زوارة البحري الذي أعلن حالة الطوارئ.

ونوهت المديرية بأن هؤلاء المهاجرين من جنسيات عربية وأفريقية وباكستانية وبنغلاديشية، وأنه جرى نقل المهاجرين إلى موقع تابع للمديرية، حيث وفرت لهم وجبات غذائية مستعجلة ومياه شرب.

وذكر مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أن خفر السواحل الليبي يواصل عمليات الإنقاذ للمهاجرين في وسط البحر المتوسط، حيث أنقذ منذ بداية العام الجاري 11.484 مهاجرا غير شرعي كانوا ينوون الوصول إلى أوروبا.

وكانت الدوريات البحرية التابعة لحرس السواحل الليبي، قد أنقذت في شهر يونيو الماضي نحو 3500 مهاجر غير شرعي، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى انتشال عدد من الجثث، قبالة السواحل الغربية من البلاد.