فتحي مبروك: اختبارات الأهلي تقدم لها 19 ألف ناشئ





قال فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن اختبارات النادي تقدم لها ما يقرب من 19 ألف ناشئ، لافتا إلى أن هناك عدد كبير تأهل لمرحلة التصفيات التي تقام نهاية الشهر الجاري وبداية أغسطس المقبل.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "حرصت على الإشراف بنفسي على الاختبارات من الملعب".





وأكمل: "الفترة الحالية هى اختبارات الأعضاء، وقمنا بضم 120 لاعبا من أبناء الأعضاء والآن هم في مرحلة تصفية".





وأردف: "كل لاعب يحصل على كرة خاصة ويقوم باستعراض مهاراته لمدة من 5 إلى 7 دقائق، واكتشفت لاعبين من مواليد 2009، لدينا الكثير من المعيار الفني والبدني والمهاري والروح القتالية".





وأوضح: "الاختبارات تقام على 7 ملاعب وكل ملعب به 5 مدربين وأقوم بنفسي بالمرور على جميع الملاعب".