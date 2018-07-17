فتحي مبروك: محمد يوسف يتدخل في تشكيل الأهلي أمام تاونشيب





قال فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق الأحمر أمام تاونشيب البتسواني بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، هى مباراة استعادة الثقة مرة أخرى للفريق.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المباراة هامة للغاية بالنسبة للاعبين والجهاز الفني الجديد والجماهير، وأعتقد أن الفريق أقرب للفوز".





وأردف: "قرار كارتيرون باللعب بنفس تشكيل الفريق في الموسم الماضي هو الأنسب والأصلح في الوقت الحالي، خصوصا وأن هؤلاء اللاعبين لديهم خبرات إفريقية كبيرة".





وأكمل: "أيضا أرى أن محمد يوسف، المدرب العام، كان له رأي كبير في تشكيل الفريق لمباراة تاون شيب، كون باتريس كارتيرون لم يتول المسئولية سوى من أيام قليلة".