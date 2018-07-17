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عاجل..اخبار السعودية اليوم | سفير السعودية بواشنطن: موقف شيوخ صعدة ينهي آمال إيران في اليمن

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:25 ص
عاجل..اخبار السعودية اليوم | سفير السعودية بواشنطن: موقف شيوخ صعدة ينهي آمال إيران في اليمن
السفير السعودي لدى واشنطن
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الفجر السعودي
 

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صرح سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أن "رفض شيوخ وأعيان وأهالي محافظة صعدة لتواجد النظام الإيراني بالمحافظة موقف بطولي، يعرّي المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة، وينهي آمال إيران الثورية في اليمن وأذرعها الإرهابية بالعالم العربي".

 

وكتب الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن "وقفة شيوخ وأعيان محافظة صعدة وما عبروا عنه اليوم، من رفض التدخلات الإيرانية، وتمسكهم الراسخ بعروبة اليمن، هو رسالة هامة تؤكد مجدداً أن اليمن، وكما كان دوماً، عربي الهوية، يمن العروبة والحكمة عصيّ على محاولات الهيمنة الإيرانية".

 

وأضاف: "ستعمل المملكة وأشقاؤها من دول التحالف، فور انتهاء عمليات تحرير صعدة، على إعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء والازدهار لأهلنا وإخواننا أبناء صعدة الكرام الذين لطالما عانوا من جور وظلم الميليشيات التابعة لإيران، فأمن ورخاء أشقائنا اليمنيين هو أولوية لقيادتنا الرشيدة، يحفظها الله".

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