جيرو: الانتقادات تزيدني قوة





أكد أوليفييه جيرو، مهاجم منتخب فرنسا أن الانتقادات تحفزه دائما لتقديم أداء أفضل، وبدا سعيدا بإسكات المنتقدين بعد أن ساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم في روسيا.





وتعرض جيرو (31 عاما) لانتقادات من الجماهير، لعدم تسجيل أي هدف، رغم خوض كل المباريات السبع خلال مشوار فرنسا الناجح في كأس العالم، لكن المدرب ديدييه ديشامب دافع عنه في وقت سابق، وأشاد بتحركاته بدون كرة وبذكائه في تطبيق خطته.





وأضاف جيرو، في تصريحات صحفية، لدى عودة منتخب فرنسا للديار، وسط استقبال حافل من آلاف المشجعين، أمس الإثنين "تعرضت لانتقادات طيلة مسيرتي، وواجهت صعوبات وسعيت دائما للتغلب عليها".





وتابع "هذا يحفزني ويدفعني للتحسن واجتياز الصعاب.. كرة القدم صعبة والأشخاص يرون الجانب الجميل منها فقط.







