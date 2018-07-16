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إليسا تطرح جزء من أغنيتها الجديدة "كرهني" (فيديو)

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:28 ص
إليسا تطرح جزء من أغنيتها الجديدة كرهني (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرحت المطربة اللبنانية إليسا، جزء من أغنيتها "كرهني"، من ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني" عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام".

كانت إليسا، أعلنت خلال حسابها الشخصي  بموقع الصور والڤيديوهات "إنستجرام"، إصدار أغنيتها الجديدة "كرهني" من ألبومها الغنائي الجديد "إلى كل اللي بيحبوني" من خلال أنغامي.

وعلقت "إليسا" قائلة: "كرهني الآن علي أنغامي".

يضم الألبوم 16 أغنيّة تعاملت فيها "ملكة الإحساس والرومانسيّة" مع نخبة من الشعراء والملحّنين والموزّعين الموسيقيين في العالم العربي، والأغنية الـ17 ستكون إعادة توزيع لأغنية "وحشتوني" التي غنتها الجزائرية الراحلة وردة.


#krahni is out now on @anghami @audiorotana #elissa @ckpro

A post shared by Elissa (@elissazkh) on

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