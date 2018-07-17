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جولييت بينوش تشارك إيثان هوك في بطولة الحقيقة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:57 ص
جولييت بينوش تشارك إيثان هوك في بطولة الحقيقة
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أ ش أ
 

وقع اختيار المخرج اليابانى هيروكازو كوري على النجمة الفرنسية جولييت بينوش والممثل الأمريكى إيثان هوك لبطولة فيلم "الحقيقة".

وصرح كورى بأن الفيلم سيضم أيضا النجمة الفرنسية كاترين دينوف ولودفين سانيير. 

ومن المقرر أن يتم إنتاج وتصوير الفيلم خلال أكتوبر ونوفمبر القادمين، وتم استلهام السيناريو من عمل مسرحى للكاتب كرا إيدا قدم منذ 15 عاما، وتدور أحداثه عن الزوجين هاوك، اللذين يعودان إلى فرنسا قادمين من الولايات المتحدة.

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