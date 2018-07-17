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بث مباشر لقناة " ON Sport "

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:49 ص
بث مباشر لقناة ON Sport
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تقدم "الفجر" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات الرياضية التي تقوم بها قناة

" ON Sport " - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

 

 بث حي لقناة " ON Sport " هي قناة قطرية رياضية تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع الرياضي لتلعب بذلك دورًا فعالًا وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة.

 

والهدف المحوري للقناة هو تقريب المشاهدين من قلب الأحداث الرياضية ومشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى على الهواء مباشرة بشكل يتيح لهم الأستمتاع بكرة القدم والألعاب الأخري

 

ON Sport  تردد: 10853  أفقي معامل تصويب الخطا: 3/2 معدل الترميز: 27500

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