مشاهدة مباراة وفاق سطيف الجزائري والدفاع الجسني الجديدي بث مباشر موقع اون لاين

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معلومات عن مباراة وفاق سطيف والدفاع الحسني الجديدي لايف اليوم وفاق سطيف Vs الدفاع الحسني الجديدي، البطولة : دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2، الملعب : ستاد 8 ماي 1945، المعلقين : سوار الذهب.

موعد مشاهدة مباراة وفاق سطيف والدفاع الحسني الجديدي بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 9:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

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