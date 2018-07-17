شاهد الان.. مباراة مولودية الجزائر ومازيمبي في بث مباشر

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معلومات عن مباراة مولودية الجزائر ومازيمبي لايف اليوم مولودية الجزائر Vs مازيمبي، البطولة : دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2، الملعب : ستاد مازيمبي الوطني، المعلقين : حفيظ دراجي.

موعد مشاهدة مباراة مولودية الجزائر ومازيمبي بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 16:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 15:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 14:00 مساءاً بتوقيت تونس .

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