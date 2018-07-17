مشاهدة مباراة النجم الساحلي ومبابان سوالوز بث مباشر

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معلومات عن مباراة النجم الساحلي ومبابان سوالوز لايف اليوم النجم الساحلي Vs مبابان سوالوز، البطولة : دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : ستاد سومهولو الوطني، المعلقين : محمد الكواليني.

موعد مشاهدة مباراة النجم الساحلي ومبابان سوالوز بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 16:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 15:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 14:00 مساءاً بتوقيت تونس .

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