بث مباشر مباراة الترجي وكمبالا سيتي (دوري ابطال افريقيا)

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معلومات عن مباراة الترجي وكمبالا سيتي الاوغندي لايف اليوم الترجي Vs كمبالا سيتي الاوغندي، البطولة : دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : ستاد الاولمبي برادس، المعلقين : محمد بركات.

موعد مشاهدة مباراة الترجي وكمبالا سيتي الاوغندي بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 9:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

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