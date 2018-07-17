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شاهد.. كيف يتم النصب على اللاعبين بدعوى الاحتراف؟

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:41 ص
شاهد.. كيف يتم النصب على اللاعبين بدعوى الاحتراف؟
أحد الضحايا
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نعيم يوسف
 
كشف لاعب كرة القدم، إسلام سيد، أنه تعرض للنصب من رئيس أحد الأندية التي تكتشف اللاعبين في السويد من خلال الإنترنت، بحجة أنه سيسهل له عملية الاحتراف.

وأشار "سيد"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة دريم الفضائية، الاثنين، إلى أنه دفع لهذا اشخص حوالي 20 ألف جنيه، وعندما وصل إلى السويد، مكثوا في مدرسة بدون طعام ولا شراب، موضحا أنهم سافروا على مراحل، حيث يسافر 7 شباب كل شهرين.

وأوضح أنهم لعبوا هناك أمام سوريين ومصريين، وأفارقة، واكتشفوا تعرضهم للنصب، وعندما واجهوا المسئول عن سفرهم هددهم بالحبس، وطلب منهم العودة لمصر.

المزيد عن: وائل الإبراشي العاشرة مساء السيويد الحجة الاحتراف
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