شاهد.. كيف يتم النصب على اللاعبين بدعوى الاحتراف؟



وأشار "سيد"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة دريم الفضائية، الاثنين، إلى أنه دفع لهذا اشخص حوالي 20 ألف جنيه، وعندما وصل إلى السويد، مكثوا في مدرسة بدون طعام ولا شراب، موضحا أنهم سافروا على مراحل، حيث يسافر 7 شباب كل شهرين.



وأوضح أنهم لعبوا هناك أمام سوريين ومصريين، وأفارقة، واكتشفوا تعرضهم للنصب، وعندما واجهوا المسئول عن سفرهم هددهم بالحبس، وطلب منهم العودة لمصر.





كشف لاعب كرة القدم، إسلام سيد، أنه تعرض للنصب من رئيس أحد الأندية التي تكتشف اللاعبين في السويد من خلال الإنترنت، بحجة أنه سيسهل له عملية الاحتراف.