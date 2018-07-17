محامي أول سيدة تحتفل بالخلع ينفعل على الهواء.. والإبراشي: "هو إحنا بنتكلم في تحرير القدس"



وأشار "عبدالعزيز"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة دريم الفضائية، إلى أنه يستطيع مقاضاة كل المواقع الالكترونية التي روجت ونشرت فيديو الاحتفال، مشددا على أن هناك قضايا أهم في المجتمع يجب مناقشتها بدلا من ذلك.



من جانبه، علق "الإبراشي"، قائلا: "هو احنا بنتكلم في قضية تحرير القدس!! إنت عصبي ليه كدة"، مشيرا إلى أنه إذا لم يستطع ضبط نفسه لن يستكملوا الحوار.

انفعل هيثم عبدالعزيز، محامي أول سيدة تحتفل بالخلع، على الهواء مباشرة، وأكد أن هذا الأمر شيء شخصي، ولا يحق للناس التدخل فيه، ومن حق أي شخص الاحتفال بأي شيء يريده، متسائلا: "ما الذي يجرح المجتمع في هذا الاحتفال".