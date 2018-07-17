8 فنانين قدموا أدوار الجنس الآخر ببراعة مذهلة
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:58 ص
يعتبر من أصعب الاختبارات بالنسبة لأي ممثل، أن يقوم بدور من الجنس الآخر، وهو ما رأيناه كثيرا من قبل في أفلام كوميدية، وكذلك في بعض من الأفلام الدرامية، ونشرت مجلة qallwdall بعض من أبرز هؤلاء الفنانين، الذين تمكنوا من تادية دور للجنس الآخر ببراعة وتألق غير عادي.
روبن ويليامز
على الرغم من مرور سنوات طويلة على صدور فيلم “السيدة داوتفاير” والذي أنتج في عام 1993، إلا أنه لا يزال عالقا في ذاكرة كل من شاهد هذا الفيلم الكوميدي، والذي برع فيه روبن ويليامز، من خلال تقديمه لشخصية الرجل الذي يتنكر في شخصية مديرة للمنزل حتى يتمكن من رؤية أولاده كل يوم رغم انفصاله عن زوجته.
أنجيلينا جولي
لعبت النجمة العالمية أنجيلينا جولي من خلال فيلم “سولت” دورا لعميلة في الاستخبارات الأمريكية، يشتبه في أنها جاسوسة وعميلة مزدوجة لصالح المخابرات الروسية، ما جعلها تتحول لرجل خلال أحداث هذا الفيلم المثير الذي أنتج في عام 2010، وحظي بإعجاب الكثير من عشاق السينما الأمريكية.
جون ترافولتا
من أكثر الأدوار التي فاجأت الجماهير، ذلك الدور الذي أداه ببراعة جون ترافولتا، خلال أحداث فيلم “مثبت الشعر” سنة 2007. حيث قام طوال الفيلم بدور والدة البطلة، التي تساندها في معظم لقطات العمل، وهو الدور الذي شاهده بعض الناس دون أن يدركوا أن من قام بتأديته هو فنانهم المفضل!
آدم ساندلر
في الفيلم الكوميدي “جاك و جيل” والذي صدر في عام 2011، قام أدم ساندلر بتأدية دور البطل جاك، وشقيقته غريبة الأطوار “جيل”، والتي جاءت لتعيش معه في منزله مع أسرته، لتحدث مفارقات كوميدية عدة، ظهر من خلالها التمكن الواضح في الأداء من قبل ساندلر في كلا الدورين.
إيدي ريدماين
أثار فيلم “الفتاة الدنماركية” الكثير من الجدل عند صدوره سنه 2015، بينما نال بطل الفيلم إيدي ريدمان، استحسان النقاد والجمهور على حد سواء، بعد أن برع في تأدية دوري الرجل والمرأة خلال أحداث هذا الفيلم الدرامي.
داستن هوفمان
إن كنت تظن أن هناك دور ما، يعجز عن تأديته داستن هوفمان، فعليك إذن مشاهدة فيلم “توتسي” الذي أنتج عام 1982، والذي قام فيه هوفمان بأداء شخصية ممثل لا يجد عمل، ما يجعله يتقدم لاختبارات أداء لدور امرأة، والأغرب أنه سينجح في هذا الدور ليصبح نجما كبيرا داخل أحداث هذا الفيلم الكوميدي، والذي رشح هوفمان من خلاله للفوز بجائزة الأوسكار.
إتوني كيرتس وجاك ليمون
يعد فيلم “البعض يفضلونها ساخنة” من أشهر وأقدم الأفلام الكوميدية، التي قام فيها ممثلون بالتنكر في شخصيات للجنس الآخر، إذ قام كل من توني كيرتس وجاك ليمون بدوري رجلان يعملان كعازفي موسيقى، يقوما بالتنكر في أداء امرأتين، ما يثير العديد من الازمات داخل أحداث هذا الفيلم الكوميدي، الذي أنتج سنة 1959.
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