8 فنانين قدموا أدوار الجنس الآخر ببراعة مذهلة

لعبت النجمة العالمية أنجيلينا جولي من خلال فيلم “سولت” دورا لعميلة في الاستخبارات الأمريكية، يشتبه في أنها جاسوسة وعميلة مزدوجة لصالح المخابرات الروسية، ما جعلها تتحول لرجل خلال أحداث هذا الفيلم المثير الذي أنتج في عام 2010، وحظي بإعجاب الكثير من عشاق السينما الأمريكية.

جون ترافولتا

من أكثر الأدوار التي فاجأت الجماهير، ذلك الدور الذي أداه ببراعة جون ترافولتا، خلال أحداث فيلم “مثبت الشعر” سنة 2007. حيث قام طوال الفيلم بدور والدة البطلة، التي تساندها في معظم لقطات العمل، وهو الدور الذي شاهده بعض الناس دون أن يدركوا أن من قام بتأديته هو فنانهم المفضل!





آدم ساندلر

في الفيلم الكوميدي “جاك و جيل” والذي صدر في عام 2011، قام أدم ساندلر بتأدية دور البطل جاك، وشقيقته غريبة الأطوار “جيل”، والتي جاءت لتعيش معه في منزله مع أسرته، لتحدث مفارقات كوميدية عدة، ظهر من خلالها التمكن الواضح في الأداء من قبل ساندلر في كلا الدورين.





إيدي ريدماين

أثار فيلم “الفتاة الدنماركية” الكثير من الجدل عند صدوره سنه 2015، بينما نال بطل الفيلم إيدي ريدمان، استحسان النقاد والجمهور على حد سواء، بعد أن برع في تأدية دوري الرجل والمرأة خلال أحداث هذا الفيلم الدرامي.



