حصاد المونديال.. رئيسة كرواتيا وتنظيف اليابانيين ظواهر أثارت جدلا في كأس العالم

انتهت أول أمس الأحد، فعاليات بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا خلال الفترة من 14 يونيه حتى 15 يوليو الجاري، ونجح منتخب فرنسا في التتويج باللقب عقب الفوز المستحق على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

شهدت بطولة كأس العالم العديد من الأحداث والظواهر التي أثارت الجدل وشغلت الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث عنها البعض بأنها من الأشياء التي ميّزت هذه النسخة المثيرة من المونديال.

وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز الأحداث التي أثارت الجدل طوال فترة بطولة كأس العالم:

- تنظيف اليابانيين:

ظهرت الجماهير اليابانية عبر الشاشات وهي تنظف المدرجات بعد كل مباراة حتى عقب الهزيمة القاسية من بلجيكا في دور الـ 16 لم تمنعهم من ممارسة التقليد المميز لهم.

- خروج حامل اللقب:

ودع منتخب ألمانيا، حامل لقب النسخة الماضية، بطولة كأس العالم بعد الأداء الهزيل أمام المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، ليكون سادس حامل للقب يخرج من البطولة التالية.

- فشل العرب والأفارقة:

لم تنجح المنتخبات العربية في تقديم صورة ذهنية مميزة لها خلال دور المجموعات باستثناء المنتخب المغربي الذي لم يحالفه الحظ رغم أدائه العالي بدنيًا وفنيًا، أما الأفارقة "نيجيريا والسنغال" فقد قدموا مباريات قوية لكنهم فشلوا في تخطي الدور الأول.

- سقوط منتخبات النجم الأوحد:

فشلت المنتخبات العالمية التي تعتمد على النجم الأوحد في الوصول لمرحلة مميزة في الأدوار الإقصائية حيثُ خرجت الأرجنتين والبرتغال من دور الـ 16 بالإضافة إلى البرازيل أيضًا.

- الريمونتادا:

شهد عدد من المباريات حدوث عودة تاريخية للمنتخبات يمكن أشهرها مباراة بلجيكا واليابان حيثُ تقدمت اليابان بهدفين دون رد قبل أن ترد بلجيكا بثلاثة أهداف دفعة واحدة، أيضًا مباراة أسبانيا والبرتغال في الجولة الأولى من المجموعات (3-3).

- ركلات الترجيح:

حسمت ركلات الترجيح عدد من المباريات في الأدوار الإقصائية لعل أبرزها؛ روسيا وأسبانيا، كرواتيا والدنمارك، إنجلترا وكولومبيا، كرواتيا وروسيا، كرواتيا وإنجلترا.

- مونديال الدقائق الأخيرة:

هكذا أطلق البعض على نسخة كأس العالم 2018 حيثُ تمكنت المنتخبات المشاركة من حسم النتيجة خلال الثواني الأخيرة ولعل مباراة مصر وأوروجواي ومصر والسعودية أبرز مثال على ذلك بجانب مباراة بلجيكا واليابان في دور الـ 16.

- رئيسة كرواتيا:

حازت "كوليندا غرابار" رئيسة كرواتيا على إعجاب الجميع بعد ظهورها في المدرجات لتشجيع منتخبها وإصرارها على ارتداء قميص منتخب كرواتيا فدخلت قلوب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم ونالت تعليقات إيجابية.

- الإنذارات تُقصي السنغال:

أثار منتخب السنغال جدلًا واسعًا بعد خروجه من المونديال رغم تساويه مع اليابان بأربعة نقاط وذلك بسبب حصوله على عدد إنذارات أكثر ليخرج الأسود بسبب اللعب النظيف.

- نجم المغرب مثال للتضحية:

تعرض نور الدين أمرابط نجم منتخب المغرب لإصابة قوية إثر الارتجاج الذي تعرَّض لهُ اللاعب في الرأس أمام إيران في الجولة الأولى ورغم ذلك أصر على اللعب ضد إسبانيا والبرتغال لينال إشادة الجميع على شهامته وتضحيته من أجل بلاده.

- منشطات روسيا:

اتهمت العديد من الصحف الإنجليزية والألمانية منتخب روسيا بتعاطي لاعبيه للمنشطات مستشهدين بمعدلات الجري والمسافات الكبيرة التي قطعها الروس بالإضافة إلى سوابق روسيا في تعاطي المنشطات من قبل في الألعاب الأولمبية.