مباراة الاهلي.. مشاهدة الاهلي وتاونشيب بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (يوتيوب)

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ويبحث الأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة دوري أبطال افريقيا (8 مرات) عن تحقيق فوزه الأول عندما يستضيف تاونشيب رولرز البوتسواني في الإسكندرية الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في المسابقة القارية الكبرى، الاهلي Vs تاونشيب. البطولة : دوري ابطال افريقيا . القنوات الناقلة : بي إن سبورت (3) +. الملعب : برج العرب في الاسكندرية

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وكان الأهلي تعادل في مستهل مشواره في البطولة مع الترجي الرياضيب التونسي سلبيًا، قبل ان يسقط أمام كامبالا سيتي الأوغندي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية بأوغندوا ليتم إقالة حسام البدري وتعيين الفرنسي كارتيرون. بأوغندوا ليتم إقالة حسام البدري وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويخوض الفريق القاهري التجربة الافريقية بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون الذي عينه في حزيران/يونيو الماضي.ويملك كارتيرون دراية كبير بالكرة الأفريقية خاصة أنه تولى من قبل مسؤولية فريق تي بي مازيمبي الكونغولي وفاز معه بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.كما يعرف كارتيرون الدوري المصري جيداً بعد فترة عمله في وادي دجلة.

جاء موعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولرز يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو 2018 ، على أرض ملعب برج العرب ، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا في مباراة الجولة الثالثة ليطفوا بوجه عام على عشاق كرة القدم الإفريقية و بالأخص عشاق ومحبي نادي الأهلي وتاونشيب رولرز ، مع العلم بأن صافرة الحكم سوف تعلن بدء هذة المباراة في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في حين جاء توقيت اللعبة في تمام الساعة الـ 11:00 مساءً في الإمارات العربية.