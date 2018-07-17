حصري .. مشاهده مباراه الاهلي وتاونشيب بث مباشر اليوم 17-7-2018 في دوري ابطال افريقيا بدون تقطيع

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معلومات عن مباراة الأهلي وتاونشيب رولرز لايف اليوم الأهلي Vs تاونشيب رولرز التونسي، البطولة : دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3، الملعب : ستاد برج العرب، المعلقين : محمد علي .

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وجاءت تشكيلة الأهلي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معول – سعد سمير – أيمن أشرف – أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – مؤمن زكريا

خط الهجوم: أجاي – أزارو

موعد مشاهدة مباراة الأهلي وتاونشيب رولرز بتسواني بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 9:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

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