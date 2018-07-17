تامر حسني ينهض بصناعة الموسيقي بأول ألبوم غنائي مصور في الوطن العربي.. تعرف على التفاصيل





تاريخ ضخم وخطوة مهمة وجريئة يصنعها الفنان المصري العربي تامر حسني، مع شركته الخاصة

"TH production" الذي اعتمد عليها في إنتاج ألبومه الغنائي الجديد "عيش بشوقك" حيث تعد المرة الأولى التى ينتج فيها حسني، لنفسه من خلال الشركة.





يطرح حسني، ألبومه الجديد بعنوان"عيش بشوقك" الأسبوع المقبل، حيث قام حسني، بتصوير جميع أغانيه كفيديو كليب، وعددهم 13 أغنية وبهذا يعد "عيش بشوقك" أول البوم غنائي عربي مصور في العالم.





صور حسني 13 أغنية، منهم 3 أغاني ضمن أحداث فيلمه الجديد "البدلة" وسيطرح حسني، جميع الكليبات على مدار عام كامل بداية من موعد طرح "عيش بشوقك".





وصرح حسني، في إحدى الجلسات الفنية بأنه يعاني منذ 5 أعوام من الإنتاج الفني الخالي من الإبداع، فبدأ يفكر في تغيير شكل الإنتاج الفني وخلق حالة جديدة، حيث توصل إلى هذه الفكره المتطوره التي ساهمت في رفع مكانته وتمييزه عن باقي المطربين.





جدير بالذكر أن ميزانية انتاج ألبوم حسني، أضخم من تكلفة إنتاج الأفلام السينمائية.





ومن المتوقع أن "عيش بشوقك" سيعتبر أنجح ألبوم غنائي على مدار مشوار حسني، الفني لما يحتويه من مفاجأت عديدة غير متوقعة.



