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توقيت مباراة الأهلي ضد تاونشيب في دوري الأبطال والقنوات المفتوحة الناقلة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:21 ص
توقيت مباراة الأهلي ضد تاونشيب في دوري الأبطال والقنوات المفتوحة الناقلة
الاهلي
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منى العوضي
 

 

يحل فريق تاونشيب ضيفًا ثقيلًا على النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ينتظر جمهور النادي الأهلي مشاهدة أول ظهور لمدربهم الفرنسي الجديد كارتيرون في أول مباراة رسمية له مع القلعة الحمراء.

 

ويخوض النادي الأهلي مباراة الجولة الثالثة أمام تاونشيب رولز البتسواني، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا وذلك على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

 

وسيتم إذاعة مباراة الأهلي وتاونشيب رولز في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا عبر قناة "bein sports HD3" القطرية، بجانب القناة الثانية الأرضية المفتوحة.

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