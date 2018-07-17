البطولة العربية للسباحة: تونس تحرز 57 ميدالية منها 24 ذهبية

حصدت تونس 8 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية امس الاحد في اليوم الرابع والاخير للبطولة العربية للسباحة التي اختتمت امس بالمسبح الاولمبي برادس.





ورفع السباحون والسباحات التونسيون اثر اليوم الرابع والاخير من البطولة رصيد المشاركة التونسية من الميداليات الى 57 ميدالية ( 24 ذهبية و16 فضية و 17 برنزية ).





وشهد اليوم الختامي تالق كل من وسيم اللومي وريم ونيش بالخصوص بعد ان تمكنا من الفوز بذهبية منافستيهما وتحقيق رقم قياسي عربي جديد في سباقي 200م سباحة على الصدر و100 م على الظهر على التوالي.





وقطع اللومي مسافة 200 سباحة لى الصدر في 2د و15ث و25 بالمائة فيما قطعت ونيش مسافة 100 م سباحة على الظهر في 1د و04ث و38 بالمائة.





وفيما يلي قائمة السباحين الفائزين امس الاحد بالذهب:

100م سباحة حرة - محمد عزيز غفاري - 51ث و19

200م على الصدر - حبيبة بلغيث - 2د و39ث و87

200م على الصدر - وسيم اللومي - 2د و15ث و25 (رقم قياسي عربي)

100م سباحة حرة - فرح بن خليل - 57ث و68

400م سباحة حرة - ريم ونيش - 4د و28ث و06

400م سباحة حرة - مهدي العجيلي - 3د و53ث و47

100م على الظهر - ريم ونيش - 1د و04ث و38 (رقم قياسي عربي)

4في 100م سباحة حرة سيدات - (منى كشك - فرح بن خليل - ايناس بربوش- ريم ونيش) - 3د و57ث و10