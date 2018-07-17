وفد من رجال الاعمال الامريكيين يخطط لزيارة تونس خلال الربع الاول من 2019

أعلنت وزارة الصناعة والصناعات الصغرى والمتوسطة ، الاثنين، ان وفدا هاما يضم رجال اعمال ومستثمرين من الولايات المتحدة برئاسة رئيس بلدية هيوستن سليلفتسر تورنر سيزور تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 للنظر في الامكانيات المتاحة لبعث مشاريع جديدة بتونس.





واتخذ القرار خلال لقاء جمع وزير الصناعة سليم الفرياني برئيس بلدية مدينة هيوستن على هامش مشاركته بمنتدى ريادة الاعمال بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية يومي 05 و06 جويلية 2018 .





وبحث الفرياني مع المسؤول الامريكي امكانية بعث مركز للتجديد وريادة الاعمال بتونس موجه الى الدول الافريقية والمنطقة الأورومتوسطية، فضلا عن الترويج لتونس كوجهة ومركز لجذب رؤوس الأموال الأمريكية .





واقترح ممثل وزارة التجارة الامريكية تنظيم ورشة عمل حول الملكية الفكرية والتركيز على حاجيات المؤسسات الناشئة التي ترغب في ابرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات الاجنبية في مجال تطوير البرمجيات.





وتناول الفرياني وتورنر آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، والآليات الكفيلة ببعث استثمارات جديدة امريكية بتونس، الى جانب التطرق إلى اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها سنة 2001 بين المنطقة الحرة بجرجيس و ميناء هيوستن الذي يُصنف كأكبر ميناء شحن دولي في أمريكا.