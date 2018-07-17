تأجيل الاضراب العام بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" إلى يومي 26 و27 جويلية 2018

تقررّ تأجيل إضراب أعوان وإطارات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" إلى يومي 26 و27 جويلية 2018 بعد ان كان من المبرمج تنفيذه كامل يومي 17 و18 جويلية الجاري بجميع ادارات وأقاليم ومصالح ومنشئات الشركة، وذلك بدعوة من الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي لشغل.





وتم اتخاذ قرار تاجيل الاضراب خلال اجتماع اللجنة المركزية للتصالح ظهر الاثنين بمقر الادارة العامة لتفقدية الشغل، الذي خصص للنظر في برقية التنبيه باضراب المتعلقة ب"الصوناد" بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية وادارة الشركة واتحاد الشغل.

وقرر الطرف النقابي تأجيل اضراب اعوان "الصوناد" قصد تمكين الطرف الحكومي من فرصة التشاور واتخاذ القرار في بعض نقاط التفاوض، وخاصة

مزيد التعمق في النقطة المتعلقة بتذاكر اللباس، قصد ايجاد الحلول المرضية لها، وفق محضر جلسة اللجنة المركزية للتصالح.





ويطالب اعوان وإطارات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باتخاذ الاصلاحات الضرورية لإيقاف "نزيف اخلالات التوازنات المالية" للشركة إضافة

إلى مطالب مهنية أخرى، ومنها بالخصوص تطبيق محاضر الاتفاقات والجلسات.